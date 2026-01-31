Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että sen tietoon on kuluneen viikon aikana tullut useita tapauksia, joissa ihmisiä ja maastokulkuneuvoja on tippunut jäiden läpi veteen Tampereen Pyhäjärvellä.
Useimmat tietoon tulleet tapaukset ovat sattuneet Pyynikin edustalla, mutta tiedossa on tapauksia myös muualta Pyhäjärveltä kauttaaltaan.
Pelastuslaitos varoittaa paikoitellen heikoista jäistä ja kehottaa äärimmäiseen varovaisuuteen jäillä liikkuessa.
– Vaikka pakkasjakso onkin jo kestänyt tovin, ovat jäät paikoitellen edelleen arvaamattoman heikot, todetaan pelastuslaitoksen tiedotteessa.
Pelastuslaitos muistuttaa, että erityisesti joet, virta-aukot ja järvien kapeikot ovat tunnetusti heikkojen jäiden alueita, mutta jääkannen paksuus voi vaihdella merkittävästi myös muualla.
Pelastuslaitos ohjeistaa, että jäällä on syytä liikkua silloin, kun tiedostaa jään olevan riittävän vahvaa siihen.
Myös esimerkiksi naskalit ovat äärimmäisen hyvä varuste jäillä liikkuessa, koska niiden avulla pelastautuminen jäistä helpottuu.
– Mikäli tiput jäihin, yritä pysyä rauhallisena, huuda apua sekä pyri nousemaan takaisin jäälle tulosuuntaasi.