Jään kestävyyttä ei voi päätellä vain pintaa katsomalla.

Etelä-, Itä- ja Keski-Suomen vesistöjä peittää tällä hetkellä vuodenaikaan nähden melko tavanomainen määrä teräsjäätä. Olosuhteet voivat kuitenkin muuttua paikoitellen nopeastikin.

Ryhmäpäällikkö Jari Uusikivi Suomen ympäristökeskuksesta muistuttaa Huomenta Suomessa, että pelkästään jään pinnan tarkkailu ei takaa turvallista liikkumista. Esimerkiksi Suomenlahdella merivesi on nyt hyvin alhaalla, mutta jos tuulensuunta vähän kääntyy, vedenpinta alkaa nousta nopeasti.

– Se voi tapahtua ihan muutamassa päivässä, että mistä on päässyt hyvin kävellen tai luistellen tai hiihtäen, niin veden virtaukset muuttuvat sen verran, ettei siitä enää pääsekään. Voi olla, että se [jää] näyttää ihan hyvältä, mutta jään paksuudesta on lähtenyt pois kymmenenkin senttiä hyvin nopeasti, Uusikivi sanoo.

– Myös sisävesiä voidaan säännöstellä juoksutusaltailla, jotka voivat vaikuttaa jään kestävyyteen hyvinkin nopeasti, ihan päivänkin sisällä, Uusikivi lisää.

Yleensä jäihin putoaminen tapahtuu yllättäen.