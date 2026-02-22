Kaksi ihmistä on pelastettu merelle ajelehtineelta jäälautalta Latvian edustalta viikonloppuna.
Latvian pääkaupungissa Riiassa sijaitseva satama kertoo uutistoimisto Letan mukaan, että meripelastus sai lauantai-iltana ilmoituksen, jonka mukaan kaksi jäällä kävellyttä ihmistä oli ajelehtinut merelle.
Suuri jäälautta irtosi Riianlahdella lähellä Plienciemsia. Paikalle lähetettiin Suomessa valmistettu jäänmurtaja Varma, joka oli lähimpänä tapahtumapaikkaa.
Varman miehistö löysi jäälautalla ajelehtineet ihmiset viiden tunnin etsinnän jälkeen. Kaksi ihmistä poimittiin turvaan jäälautalta noin yhdeltä yöllä paikallista aikaa.
Sataman mukaan etsintää vaikeutti pimeys sekä merellä ajelehtivat jäälautat, jotka vaikuttivat navigointiin.
Kaksi jäälautalta pelastettua ihmistä tuotiin Riian satamaan toisella aluksella noin kello kolmen aikaan yöllä, ja heidät toimitettiin jatkohoitoon.