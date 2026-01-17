Hieno talvisää houkuttaa ihmisiä laduille, mäkiin ja lenkkipoluille, mutta jääkävelyt kannattaa harkita tarkkaan.
Suomessa on saatu joulun jälkeen nauttia kipakoista pakkasista, mutta meteorologi Pekka Poudan mukaan pakkasjakso ei ole välttämättä jäädyttänyt järviä ja meren rantoja tasaisesti.
Vaikka esimerkiksi Vesi.fi:n karttapalvelun mukaan jään paksuus on koko maassa etelää myöten 15–20 senttiä, siihen ei ole välttämättä luottaminen.
Jään päälle on nimittäin monin paikoin satanut lunta, joka eristää Poudan mukaan pakkasen kuin untuvapeite. Samaan aikaan virtapaikat voivat syövyttää jäätä altapäin.
Pouta luonnehtiikin tilannetta nyt "riskaabelimmaksi jutuksi".
Itä-Suomessa vaara vaanii ehkä yllättävissä paikoissa
Itä-Suomessa on syytä olla tarkkana toisestakin syystä.
– Itä-Suomi on sen verran vähävetinen, että virtapaikat saattavat olla eri paikassa kuin yleensä, Pouta kertoo.
Erityisen vaarallisia ovat Poudan mukaan meren jäät veden nousun ja laskun takia.
– Käytännössä enää missään eivät ole muut kuin rannat jäässä.
– Sanoisin, että vaarallista, jos lähtee seikkailemaan yhtään mihin ei tiedä.