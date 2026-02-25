Kotkassa on edelleen kateissa mies, jonka epäillään pudonneen Kymijokeen maanantaina, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.



Kadonnut on poliisin mukaan paikkakuntalainen vanhempi mies.



Poliisi sai tiedon tapahtuneesta maanantaina. Kadonneen läheinen kertoi miehen olleen tekemässä avantoa, kun tämä päätyi veteen ja jään alle.



Poliisi ja pelastuslaitos suorittivat vesistöstä kadonneen etsintää, mutta häntä ei ole löydetty. Tapahtumapaikalla on kova virtaus.



Poliisi jatkaa kadonneen etsintää mahdollisuuksien mukaan. Poliisin mukaan etsintöjä kuitenkin vaikeuttaa paksu jää.