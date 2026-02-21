Henkilöauto vajosi jäihin Lohjalla perjantai-iltana.
Lohjalla kaksi ihmistä on pelastautunut jäihin uponneesta henkilöautosta perjantaina.
Kyseessä on viikon sisään jo toinen henkilöauto, joka on vajonnut jäihin Suomen vesistöillä. Viikko sitten lauantaina henkilöauto vajosi jäiden läpi Hangon Itäsataman edustalla.
Lohjalla onnettomuus tapahtui perjantaina kello 17 jälkeen, kun kaksi ihmistä oli liikkunut henkilöautolla Hossansalmessa järven jäällä. Kuljettaja ja auton kyydissä ollut henkilö pelastautuivat autosta pois omatoimisesta.
Tapahtumasta ilmoitettiin hätäkeskukseen jälkeenpäin.
Poliisi selvittää tällä hetkellä tapahtumien kulkua rikosnimikkeellä vaaran aiheuttaminen. Tapaukseen ei epäillä liittyvän tahallisuutta.