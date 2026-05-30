Sami Pajari päätti Japanin MM-rallin lauantain ajopäivän tuplapohjiin.

Japanin MM-rallin lauantain ajopäivä päättyi kahteen kertaan ajettuun Fujiokan 3,19 kilometrin mittaiseen yleisöerikoiskokeeseen. Toyotan Sami Pajari paahtoi kummallakin kertaa pohja-ajan.

Suomalainen löi molemmilla kerroilla pätkän kakkosajan iskeneen Toyota-tallikaveri Sébastien Ogierin 0,4 sekunnilla.

Pajari pystyi petraamaan erikoiskoeaikaansa ensimmäisestä kerrastaan toiseen vetoonsa 1,8 sekunnilla.

– Ihan hyvä fiilis. Iltapäivään yritettiin löytää vähän lisää vauhtia, ja tuli muutamat pohjat ja näin. Ihan pitää olla tyytyväinen tähän, mutta vielä on yksi päivä jäljellä, suomalainen virkkoi.

Kolmantena osakilpailussa oleva Pajari kaasutteli lauantaina kaikkiaan kolme pohja-aikaa. Perjantaina hän teki yhdet pohjat.

"Huh huh"

Yleisöerikoiskokeen toisella ajokerralla kisaa johtavan Toyotan Elfyn Evansin ralli oli vähällä tuhoutua kaiteisiin, joita walesilainen hipoi.

– Huh huh, rallin loppuminen oli ihan hiuskarvan varassa, MTV Urheilun asiantuntija huokaisi.