Valkolakin päähänsä painava Nelli Kariniemi ei ole menettänyt toivoaan tulevaisuuden suhteen.

Salatut elämät -sarjan uusi tähti Nelli Kariniemi on yksi tämän kevään ylioppilaista. Hän painaa valkolakin päähänsä valmistujaispäivänä 30. toukokuuta.

– Tämä on ollut tämmöinen projekti, kun kävin (lukion) neljään vuoteen. On tässä tätä lukiota tullut käytyä, hän naurahtaa.

Kariniemelle jää lukioajasta lämpimät muistot. Hän opiskeli Tampereen yhteiskoulun lukiossa, jossa ilmaisutaidon opinnot mahdollistivat moniin erilaisiin projekteihin osallistumisen.

– Sain älyttömän paljon irti kaikista teatteri- ja tanssitunneista. Opiskelijat saavat suorittaa diplomeita, ja olen ollut tosi monessa diplomissa mukana. Se on ollut aivan ihanaa. Rakastan olla tuollaisissa projekteissa mukana, hän iloitsee.

Lukioarjesta Kariniemi jää kaipaamaan erityisesti arjen säännöllisyyttä ja selkeyttä. Nykyisessä työssään hänellä saattaa olla vapaapäiviä keskellä viikkoa, ja näin ollen arjen rytmittämiseen täytyy panostaa enemmän itse.

Nelli Kariniemi valmistuu Tampereen yhteiskoulun lukiosta.MTV Oy / Kimmo Jaatinen