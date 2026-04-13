Asiantuntijan mukaan droonia ei olisi voitu lähettää Ukrainasta, sillä sen kantama on vain 750 kilometriä.
Kouvolaan maaliskuun 29. päivä pudonnut drooni ei voi olla lähetetty Ukrainasta. Näin väittää Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja ja insinöörieversti evp. Jyri Kosola Ylelle.
Kosolan mukaan drooni ei ole ukrainalainen AN-196, vaan pienikokoisempi Chaika eli Lokki.
Kuvassa kartta, jonka ympyrän säde on 750 kilometriiä.
Kosola siis väittää, että Kouvolaan pudonnut drooni on malliltaan aivan erilainen kuin aiemmin on kerrottu. Kosola perustaa väitteensä vertailtuaan Ilmavoimien julkaisemia kuvia avointen lähteiden tietoihin.
– Oikeastaan se keskeinen ero on koossa. Siiven rakenne ja siiven sijainti ovat erilaiset, Kosola toteaa Ylelle.