Lääkekannabis voi olla kipupotilaan viimeinen oljenkorsi. Reseptiä siihen on kuitenkin miltei mahdotonta saada.

Kannabiksen lääkekäyttö on ollut Suomessa laillista vuodesta 2008 lähtien. Silti aiheesta julkisesti keskustelemaan halukkaita asiantuntijoita oli vaikea löytää Huomenta Suomen haastatteluun.

Tabua selittää osin historiallinen tausta, arvioi kannabinoideja ja niiden käyttöä tutkinut dosentti Markus Storvik Itä-Suomen yliopistosta.

– Meillä on tietty sukupolvi lääkäreitä ja muita asiantuntijoita, jotka ovat kasvaneet ilmapiirissä, jossa kannabis on ensisijaisesti vain päihde ja huume, Storvik kertoi lähetyksessä torstaina.

Kielteisen ilmapiirin lyömä mainehaitta heijastuu Storvikin mukaan käytäntöön määrätä lääkekannabista sekä saada tietoa sen käyttökokemuksista vielä tänä päivänäkin.

– Lääkäri ei halua määrätä käyttöä, jota hän ei tunne. Hänen täytyy erikseen perehtyä tähän ja myöskin saada siitä kliinistä kokemusta. Sitä on vaikea saada, jos ei käytetä [kannabista lääkkeenä], Storvik sanoo.

– Toisin sanoen osaaminen on vielä Suomessa hyvin hataralla pohjalla. Senkään takia välttämättä kukaan ei halua avata suutaan hankalasta asiasta.

Lue myös: Eduskunta hylkäsi kannabisaloitteen

"Reseptin saaminen käynyt melkein mahdottomaksi"

Suomessa on kaksi myyntiluvallista kannabislääkettä. Toinen niistä on tarkoitettu MS-taudin aiheuttamaan lihasjäykkyyteen ja toinen harvinaisten epilepsiamuotojen hoitoon.