Suomesta löytyneet droonit ovat aiemmin julkisuudessa kerrottua pienempiä.
Päijät-Hämeen Iitistä löytyneeseen drooniin liittyvä esitutkinta jatkuu, kertoo poliisi tiedotteessaan.
Rajavartiolaitos tutkii tapahtunutta epäiltynä alueloukkauksena ja keskurikospoliisi epäiltynä törkeänä yleisvaaran tuottamisena.
Tiedotteen mukaan yhtenä päämääränä on selvittää, tuliko Iitistä löytynyt drooni Suomeen samaan aikaan kuin aiemmin löydetyt droonit. Poliisin mukaan asiaan pyritään saamaan selvyys esitutkinnan edetessä.
Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Risto Lohi kertoo, että kyseessä on samantyyppinen laite kuin aiemmin löydetyt.
– Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella kaikki neljä ilma-alusta ovat erilaisia kuin julkisuudessa mainittu tyyppikuvamalli. Ne ovat merkittävästi julkisuudessa kuvattua pienempiä, Lohi sanoo.
Tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Jyri Siitari Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartiostosta toteaa, että droonit ovat julkisuudessa kuvattua pienempiä ja niiden epäillään olevan ukrainalaista alkuperää.
– On kuitenkin syytä korostaa, että tekninen tutkinta on vielä kesken, emmekä tee ennenaikaisia johtopäätöksiä kokonaisuudesta.
Viranomaiset epäilevät, että kaikissa drooneissa on ollut kiinni räjähteitä, mutta ne on viranomaistoimin tehty vaarattomiksi.
Iitistä löytyneen droonin osat on toimitettu tarkempiin teknisiin tutkimuksiin. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos jatkavat tapausten selvittämistä.