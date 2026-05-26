MTV Uutiset näyttää tässä artikkelissa suorana presidentti Alexander Stubbin mediatilaisuuden Rovaniemeltä.

Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Presidentti Stubb teki aiemmin tänään tarkastuskäynnin Lapin lennostoon.

Iltapäivällä puoli viiden aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla.

Tämän jälkeen Stubb vastaa median kysymyksiin kello 17.40 alkavassa tilaisuudessa, jonka MTV Uutiset näyttää suorana tässä artikkelissa. Viime aikoina esimerkiksi drooniuhkaan liittyvät kysymykset ovat olleet paljon esillä.

Huomenna keskiviikkona presidentti vierailee Rovaniemellä Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.