Tässä on Hormuzinsalmen ruuhka yläilmoista kuvattuna.

Persianlahden ja Omaninlahden yhdistävä Hormuzinsalmi on ollut tupaten täynnä erinäisiä seisahtaneita rahtialuksia ja tankkereita siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksen Iraniin.

Tilanne salmella on yhä kireä, eikä aluksia ole päässyt jatkamaan matkaa kuin Iranin oman tiukan lupajärjestelmän kautta.

Uutiskanava Reuters jakoi poikkeuksellista videomateriaalia yläilmoista, kun Hormuzinsalmen sulku on kestänyt jo yhteensä 89 päivää. Varhain lauantaiaamuna auringonnousun aikaan Omanin Musandamista kuvattu video näyttää, kuinka sadat alukset odottavat merellä salmen avaamista.

Ennen sodan alkua salmen kautta kulki keskimäärin 125–140 alusta päivässä. Reutersin mukaan salmella on jumissa tällä hetkellä noin 20 000 merimiestä.