Euroopan ja Suomen sää muuttuu ensi viikolla.

Ensi viikolla saadaan Suomeenkin hellelukemia, ennustaa Pekka Pouta.

Samaan aikaan tämän viikon epätavallisesta helteestä kärsineet alueet saavat helpotusta alueilleen. Tällä viikolla on jo mitattu poikkeuksellisia hellelukemia Italiassa, Britanniassa ja Ranskassa.

Lämpömittari näytti Pohjois-Italian Torinossa kuumimmillaan 32 celsiusastetta. Toukokuuksi se on epätavallista.

Britanniassa koettiin maanantaina mittaushistorian kuumin toukokuun päivä, 34,8 astetta.

Lännestä saapuvat sateet kuitenkin viilentävät nyt samoja Euroopan hellealueita, ja sinne saadaan helpotusta.

– (Sää on) ainakin 15 astetta kylmemmän tuntuinen, koska se aurinko ei paista ja tulee sateita ja tuulta, kertoo MTV:n meteorologi Pekka Pouta.

Sää siis viilenee Euroopan hellealueilla. Ilma pysyy lähes 30 asteen tuntumassa enää Etelä-Espanjassa ja Etelä-Italiassa.

Helteet tulevat Suomeen

Sunnuntaista alkaen hellettä alkaa kuitenkin muodostumaan Venäjällä, Ukrainassa ja Baltian maissa. Tämä näkyy pian myös Suomessa.

– Meillähän käy niin, että kun tänne tulee korkeapaine ja tuolla yllä on matalapaine, niin meillä alkaa puskea etelästä lämpöä, Pouta sanoo.

Pouta pitää todennäköisenä, että ensi viikon torstaina Etelä-Suomessa mitataan joku hellelukema.