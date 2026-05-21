Ukrainan vastahyökkäysten tavoitteet ovat vaatimattomia, mutta niitä on saavutettu, sota-analyytikko sanoo.

Rintamatilanne ei ole näyttänyt Ukrainan kannalta näin hyvältä pitkään aikaan, sanoo sotaa seuraavan Black Bird Group -ryhmän analyytikko Pasi Paroinen.

Brittilehti Economistin haastattelema asiantuntija sanoi sodan olevan jopa mahdollisessa "käännekohdassa".

Economist nojasi amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) laskelmiin, joiden mukaan Ukraina valtasi huhtikuussa enemmän alueita kuin Venäjä.

Äskettäin Economist kirjoitti trendin näyttävän pysyvämmältä.

Black Bird Groupin ylläpitämä sotakartta ei ole täysin samaa mieltä ISW:n kanssa. Suomalaisryhmän mukaan Venäjä valtasi huhtikuussa 90 neliökilometriä enemmän kuin menetti.

Sen sijaan helmikuussa Ukraina valtasi enemmän alueita kuin Venäjä, Black Bird Group arvioi.

Karttojen erot selittyvät pitkälti metodologisilla eroilla, Paroinen sanoo.