– Selvää on, että Venäjän eteneminen on ollut käytännössä pysähdyksissä jo kuukausia, Paroinen sanoo MTV Uutisille.
"Huolestuttava" kehitys
Esimerkiksi Etelä-Ukrainan Huljaipolessa Ukraina on vastahyökkäyksillään pystynyt keskeyttämään "huolestuttavan" kehityksen, jossa Venäjä eteni hitaasti, mutta varmasti, analyytikko Paroinen kertoo.
– Toki nyt Venäjä taas etenee siellä, mutta Ukraina sai sen pahimman vauhdin pysähtymään, Paroinen sanoo MTV Uutisille.
Ukrainan vastahyökkäykset Etelä-Ukrainassa tehtiin maan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin henkilökohtaisessa alaisuudessa olevilla syömähammasyksiköillä.
Niitä on sodan aikana heitetty taistelemaan kerta toisensa jälkeen sinne, missä tilanne on ollut vaikein.
Etelä-Ukrainan Stepnohirskin vastahyökkäys paljasti puolestaan venäläisjoukkojen kuluneisuuden.
Pitkin sotaa Venäjä on siirtänyt painopistettä VDV-maahanlaskujoukoillaan. Niillä on paras koulutus ja tuhoisimmat aseet. Taistelut Stepnohirskissa kuitenkin osoittivat, ettei maineikkaiden maahanlaskujoukkojen iskukyky ole entisellään.
Toinen Ukrainan alkuvuoden sotamenestystä selittävä seikka ovat keskipitkän matkan drooni-iskut.
Ukraina on hyökännyt entistä tiuhemmin alueelle, joka sijaitsee noin 10–100 kilometriä Venäjän selustassa.
Iskuja on kohdistettu erityisesti Venäjän ilmatorjuntaa vastaan, jolla pyritään luomaan drooneille entistä parempia toimintaedellytyksiä.
– Venäjän selustassa on paljon painetta, mikä tekee hyökkäämisestä vaikeaa. Venäläiset ovat puhuneet, ettei rynnäkköjoukkoja tahdota saada etulinjaan, Paroinen sanoo.
Ukraina vaikuttaa saaneen drooniedun takaisin itselleen.
Vaatimattomat tavoitteet
Ukrainan vastahyökkäyksillä on rajalliset tavoitteet, Paroinen painottaa.
Nyt ei puhuta samanlaisesta suurhyökkäyksestä, jolla Ukraina pyrki kesällä 2023 murtamaan venäläislinjoja sekä Itä- että Etelä-Ukrainassa.
Ukraina pyrkii palauttamaan puolustukselleen parempia asemia sekä "putsaamaan" venäläisten paikka paikoin pitkällekin edennyttä soluttautumista Ukrainan selustaan.
Osaltaan Ukrainan alkuvuoden vastahyökkäysten mittakaavaa hämärtää Paroisen mukaan niistä raportointi. Huljaipolessa taistelut olivat ohi käytännössä viikossa, mutta Ukraina puhui operaatiosta kuukauden ajan, Paroinen sanoo.
Huonoja uutisia Ukrainalle kuuluu jo nyt esimerkiksi Pokrovskin pohjoisosasta, jossa taistelevien ukrainalaisjoukkojen asemat on liki piiritetty.
Parosen mukaan Ukrainalle erityisen pulmalliseksi voi muodostua Itä-Ukrainan Slavjanskin ja Kramatorskin kaupunkien väli, jossa venäläisten hyökkäystä ei ole saatu pysähtymään.
– Seuraavat kaksi kuukautta näyttävät suunnan. Todennäköisesti Venäjä saa taas jonkinlaisen hyökkäyksen käyntiin, Paronen uskoo.