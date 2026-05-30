Rattijuopumussakot määrättiin liian pieniksi kansanedustajan tuloihin nähden.
Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat.
HS:n mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa.
Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole.
Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana.