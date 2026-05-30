Pitääkö auton ilmastointia huoltaa, jos se toimii normaalisti? Ilmastointihuolto tulisi teettää autonvalmistajan ohjeistamin väliajoin. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 30.05.2026 12:01 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Säännöllisesti ja hyvin tehtyyn ilmastointihuoltoon satsattu raha on viisas sijoitus, joka pitkässä juoksussa maksanee itsensä takaisin pienempänä polttoaineenkulutuksena ja järjestelmän käyttöiän pitenemisenä. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Pitääkö auton ilmastointia huoltaa, jos se toimii normaalisti? Vastaus: Ilmastointi on paitsi mukavuus-, myös turvallisuusvaruste. Kesähelteellä kuljettaja säilyy virkeämpänä viileässä kuin saunaa muistuttavassa autossa, millä on olennainen vaikutus ajamisen turvallisuuteen. Säännöllisesti huolletun ilmastoinnin kompressori pyörii kevyemmin, jolloin myös polttoaineen tai sähkön kulutus on vähäisempää. Tällä taas on suora vaikutus auton toimintamatkaan tankkausten tai latausten välillä. Säännöllisillä ilmastointihuolloilla saadaan parannettua järjestelmän toimintaedellytyksiä. Huoltamaton ilmastointi ei lopulta puhalla kylmää ja saattaa vaurioitua. Huolellisesti tehdyssä ilmastointihuollossa tehdään nämä toimenpiteet Huollon yhteydessä järjestelmästä poistetaan vanha kylmäaine ja öljy, minkä jälkeen se kuivataan alipaineella. Kuivauksella pyritään ehkäisemään korroosiota. Ilmastoinnin huoltolaite tarkastaa myös, onko järjestelmässä vuotoja. Kuivauksen jälkeen vanha, suodatettu kylmäaine, palautetaan järjestelmään. Sekaan lisätään tarvittava määrä uutta kylmäainetta. Huoltolaite syöttää mukaan myös öljyä, jonka tehtävä on voidella kompressoria. Lisättävien aineiden joukossa on myös väriainetta, joka helpottaa mahdollisten vuotokohtien paikannusta UV-valolla.

Huolellisesti tehty ilmastointihuolto kestää noin tunnin. Markkinoilla on myös toimijoita, jotka mainostavat niin sanottua "ilmastoinnin täyttöhuoltoa". Tämä on yleensä vajaan puolen tunnin mittainen toimenpide, jossa tehdään yleensä samat, edellä kuvatut, työvaiheet ilman perusteellista kuivausta.

Aikaa vievä järjestelmän kuivaus on kuitenkin tärkeä toimenpide eikä sitä tulisi jättää tekemättä. Kosteus järjestelmässä aiheuttaa korroosiota, jonka seurauksena ilmastointilaitteen kompressori saattaa vaurioitua. Muutaman kympin rahansäästö ja puolen tunnin ajansäästö kostautuvat myöhemmin herkästi usean sadan euron kompressoriremonttina.

Ilmastointihuolto on luvanvaraista toimintaa

Ilmastointihuolto on luvanvaraista toimintaa. Huoltoja tekevän asentajan pitää olla pätevyyskokeen suorittanut ja rekisteröitynyt Tukesin kylmäalan pätevyysrekisteriin. Vastaavasti myös huoltoliikkeen tulee olla rekisteröitynyt Tukesin toiminnanharjoittajarekisteriin.

Ilmastointihuolto "tee se itse" -meiningillä on laitonta ja vaarallista. Lisäksi se saattaa aiheuttaa vaurioita.

Järjestelmissä on tärkeää käyttää juuri niitä aineita, jotka nimenomaan kyseisen auton laitteistossa on suunniteltu käytettäviksi. Sähköautoissa aineille on vielä omat erityisvaatimuksensa. Pätevä huoltoliike hallitsee oikeat toimenpiteet ja tietää, mitä aineita tulee käyttää.

Nettikaupoissa myytävät omatoimitäyttöpullot pitää siis ehdottomasti unohtaa.

Ilmastoinnin huoltoväli ja sen toiminnan seuranta

Ilmastointihuolto tulisi teettää autonvalmistajan ohjeistamin väliajoin. Jos kyseessä olevan auton ilmastoinnin suositeltu huoltoväli ei ole tiedossa eikä selvitettävissä, teettäisin ilmastointihuollon kahden vuoden välein siitä huolimatta, vaikka järjestelmä vielä kylmää puhaltaisikin.

Ilmastointihuolto ei kuulu auton varsinaiseen huolto-ohjelmaan, joten kuljettajan on huomattava tilata se lisätyönä.

Ilmastointihuoltojen välilläkin on syytä seurata laitteiston toimintaa. Jos ilmastoinnin teho heikkenee ennen huoltovälin täyttymistä, on järjestelmässä todennäköisesti vuoto, joka pitää korjata.

Esimerkiksi ilmastointijärjestelmään kuuluva lauhduttimen kenno (nesteytin) on osoittautunut monessa autossa herkästi vaurioituvaksi. Talvikaudella tätä usein edessä matalalla sijaitsevaa kennoa saa suojattua suolakuralta ja kiveniskemiltä käyttämällä maskipeittoa.

On myös tärkeää seurata, että auton alle tulee vesilätäkkö ajon jälkeen helteellä, kun ilmastointia on käytetty. Jos lauhdevettä ei tule auton alle, virtaa se autossa todennäköisesti johonkin sellaiseen paikkaan, mihin sen ei kuuluisi mennä. Tästä voi pitkässä juoksussa seurata omat ongelmansa.

Muut asiaan liittyvät huoltotoimenpiteet

Myös auton apulaitehihnan (moniurahihna) kuntoa pitää seurata säännöllisesti ja huolehtia, että se tulee vaihdettua ajallaan. Ilmastoinnin kompressorin pyörittäminen vaatii paljon voimaa, joten apulaitehihna on kovilla.

Ilmastointihuollon lisäksi on tärkeää vaihtaa raitisilmasuodatin säännöllisesti, vähintään huolto-ohjelman mukaan. Itse vaihdatan sen jokaisessa huollossa, vaikka autonvalmistajan määrittelemä vaihtoväli olisi pidempi. Suosittelen käyttämään tunnettujen valmistajien laadukkaita aktiivihiilisuodattimia.

Raitisilmasuodatin estää ilmassa olevia bakteereja ja epäpuhtauksia pääsemästä höyrystinkennolle, joka kosteana on varsin otollinen kasvualusta homeelle.

Erilaiset oireet voivat olla merkki siitä, että raitisilmasuodatin pitäisi vaihtaa.Shutterstock / MTV

Mikäli hometta alkaa muodostua kennolle, puhaltaa auton puhallin tätä homepölyä autoon sisälle. Eri ihmiset reagoivat homeelle eri tavoin. Osa ei saa oireita ollenkaan – osa sen sijaan herkistyy hyvinkin äkkiä. Oireina voi olla jatkuva yskä, nuha, hengenahdistus tai vaikka ihottuma. Yleensä hyvä merkki kennon homehtumisesta on tunkkainen ilma autossa sisällä.

Kenno ja ilmakanavat olisi hyvä puhdistaa säännöllisesti, vaikkei tunkkaisuutta esiintyisikään – esimerkiksi aina ilmastointihuollon yhteydessä. Tähän riittää yleensä auton sisään räjäytettävä desinfiointipanos ja auton käyttäminen paikallaan sisäilmaa kierrättäen.

Toimenpiteen päätteeksi auto on tuuletettava huolellisesti desinfiointipanoksen yhteydessä toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Desinfiointi on usein mahdollista tilata ilmastointihuollon tekevästä korjaamosta.

Hankalammissa tapauksissa pelkkä desinfiointipanos ei enää riitä vaan on turvauduttava esimerkiksi höyrystinkennon ja raitisilmakanavien otsonointiin tai sitäkin laajempaan puhdistukseen.

