Cadillacin tallipomo tyrmää Bottas-huhut täysin.

Valtteri Bottaksen jäätyä Cadillacilla tallikaverinsa Sergio Pérezin kyydistä suomalaisesta on levitelty viime aikoina tiedotusvälineissä skandaalihuhuja. Amerikkalaistallin on väitetty jopa harkitsevan Bottaksen korvaamista kesken F1-kauden yhdysvaltalaisella varakuljettajallaan Colton Hertalla.

Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon tyrmää tyystin väitteet, että hän olisi valmis heittämään suomalaisen luiskaan.

– Missään huhuista ei ole minkäänlaista totuuspohjaa. Voin sanoa sen kategorisesti, Lowdon ilmoitti RacingNews365:lle.

Cadillacin tallipomo kokee molempien tallinsa kuljettajien tekevän "paljon enemmän" kuin osa muiden tiimien kuljettajista, koska tulokastalli Cadillac on kilpailemisen lomassa yhä rakentamassa pakettiaan. Lowdon paalutti, että "kaikella kunnioituksella ulkomaailma ei tiedä, mitä pyydämme näitä kuljettajia tekemään".

Tallipäällikön mukaan on selvää, että Cadillac yrittää saada lisää vauhtia, mutta Lowdon totesi myös, että ennen kautta spekuloitiin, yltäisikö talli aika-ajoissa edes vaaditun 107 prosentin päähän nopeimmasta ajasta.

"Todella tärkeää tehdä täysin selväksi"

Lowdon kertoi, ettei "rehellisesti sanottuna ole lukenut kaikkia huhuja", mutta muutamia kuitenkin ja ne eivät hänen mukaansa näytä ottavan huomioon edes F1-perussääntöjä.

– Joidenkin mukaan laittaisimme Coltonin korvaamaan Valtterin seuraavissa kilpailuissa. Coltonilla ei ole edes tarpeeksi superlisenssipisteitä, ja se varmasti kertoo kaiken joidenkin huhujen laadusta.

– En halua keskittyä itsestäänselvän osoittamiseen. Uskon fanien näkevän kaiken tämän läpi.