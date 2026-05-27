Tshekin aloitteen kautta Ukrainalle on toimitettu yli 4 miljoonaa tykistöammusta. Nyt maksajat hupenevat.
Ukrainan avuksi perustettu ammusaloite on ongelmissa, kertoo brittilehti Financial Times.
Alun perin ammusohjelmaa rahoitti 18 valtiota, mutta nyt vain puolet ovat enää mukana, sanoo Tshekin presidentti Petr Pavel.
Muutos on tapahtunut sen jälkeen, kun Tshekin pääministeri vaihtui joulukuussa. Vaalit voittanut nykyinen pääministeri Andrej Babish lupasi vaalikampanjassaan, ettei tshekkien tarvitse maksaa Ukrainan aseista.
Tshekin johtama ammusohjelma on ollut presidentti Pavelin mukaan hyvin merkittävä.
– Aloitteen kautta on toimitettu jopa 50 prosenttia kaikista suuren kaliiberin ammuksista ukrainalaisille. Sitä ei voida helposti korvata millään muulla, Pavel sanoo FT:lle.
"Outoa maksaa"
Tiedossa ei ole, mitkä maat eivät ole enää mukana ohjelmassa. FT:n sotilaslähteiden mukaansa "jotkin Pohjoismaat" ja Saksa ovat yhä mukana. Suomi on ollut mukana