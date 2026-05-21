Arkady Moshes on ulkopoliittisen instituutin Venäjä, Itä-Eurooppa ja Euraasia -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja.Ulkopoliittinen instituutti
Näin propaganda leviää
Itämeren drooni-iskujen myötä Venäjä on toistuvasti väittänyt, että Viro, Latvia ja Liettua ovat antaneet ilmatilansa Ukrainan käyttöön, kertoo tutkivan journalismiin keskittyvä latvialainen Re:Baltica.
Yhden ensimmäisistä Baltia-syytöksistä julkaisi maaliskuun 25. päivä pieni Telegram-kanava Baltialaiset antifasistit, joka kysyi "arvatkaa, mistä droonit lensivät".
Jo seuraavana päivänä kolmen miljoonan seuraajan Telegram-kanava MASH kirjoitti tietoihinsa vedoten Liettuan, Latvian ja Viron "virallisesti avanneen ilmatilansa ukrainalaisille drooneille".
MASH perusteli väitettään toteamalla, ettei 850 kilometrin lentomatka Ukrainasta Venäjän läpi Pietarin läheisyyteen ole "käytännössä realistinen".
Vain tuntia myöhemmin yksi Venäjän sotapropagandan pääaseista, Rossiya 1 -kanavan 60 minuuttia -ohjelma, toisti saman viestin: Liettuan, Latvian ja Viron viranomaiset ovat "virallisesti avanneet ilmatilansa Ukrainan droonien hyökkäyksille Pietariin".
Toimintatapa on Venäjällä varsin tyypillinen. Propaganda leviää ja sitä ikään kuin testataan ensin pienempien medioiden kautta. Jos tulokset miellyttävät, päätyvät väitteet televisioonkin, joka on tiukasti Kremlin hallinnassa.
Baltiassa Venäjän väitteisiin suhtauduttiin vaihtelevasti.
Viron populistipuolue EKRE toisti Venäjän viestiä. Latvia puolestaan virallisesti protestoi ja sanoi Venäjän aloittaneen propagandaoperaation Baltian maita vastaan.
Latviassa drooneista tuli nopeasti poliittinen ongelma.
Maan pääministeri Evika Silina erotti puolustusministeri Andris Sprūdsin 10. toukokuuta, koska oli tyytymätön tapaan, jolla Sprūds hoiti ukrainalaisiksi epäiltyjen droonien harhautumisen Latviaan.
Vain päiviä aiemmin kaksi ukrainalaisdroonia aiheutti tulipalon Latvian öljyvarastossa. Ukrainan ulkoministerin mukaan droonit päätyivät Latviaan Venäjän elekronisen sodankäynnin vuoksi.
Puolustusministeri Sprūdsin puolue ei katsonut pääministerin toimia hyvällä, vaan veti tältä tukensa. Pääministeri Silina joutui eroamaan 14. toukokuuta.
Ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshesin mukaan Latvian hallituksen erolla oli välittömiä seuraamuksia Baltiassa.
– Viron ilmatilassa ollut ukrainalaisdrooni ammuttiin Latvian tapahtumien jälkeen alas. Jos tulipalo voi erottaa hallituksen, ei se välttämättä ole Venäjän saavutus, mutta merkittävää se on, Moshes katsoo.
Suomeenkin on harhautunut ukrainalaisia drooneja. Toukokuun puolivälissä yli 1,8 miljoonaa suomalaista ohjeistettiin pysymään sisätiloissa drooniuhan vuoksi.
Ukraina on pyytänyt asiaa anteeksi.
Korkea-arvoiset venäläispoliitikot, kuten presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja Nikolai Patrushev ja turvallisuusneuvoston pääsihteeri Sergei Shoigu ovat syyttäneet tai varoittaneet Suomea Ukrainan auttamisesta drooni-iskuissa.
Moshes ei usko, että Venäjä pyrkii ukrainalaisten droonien avulla "dramaattisesti muuttamaan" Suomen poliittista tilannetta.
– Venäläiset pitävät Suomea vakaana. Totta kai, jos tilaisuus tulee, Venäjä hyödyntää tilanteita propagandassaan, Moshes sanoo.
– Jos ukrainalainen drooni osuu Suomessa rakennukseen, asia raportoidaan Venäjällä laajasti, eikä uutisointi ole ystävällismielistä, hän jatkaa.