Venäjä ei pyri ukrainalaisten droonien avulla "dramaattisesti muuttamaan" Suomen poliittista tilannetta, uskoo Venäjä-tuntija. Latviassa Ukrainan droonit johtivat hallituksen eroon.

Venäläiset uskovat aidosti Baltian maiden auttavan Ukrainaa drooni-iskuissa, sanoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja, Venäjä-asiantuntija Arkady Moshes MTV Uutisille.

Väite on helppo uskoa, koska vaihtoehto on ikävä. Eivät venäläiset halua ajatella, että Ukraina pystyy iskemään Itämeren öljysatamiin tai Moskovaan ilman ulkopuolista apua.

– Ajatus ulkopuolisesta avusta on levinnyt ja juurtunut. Käymissäni keskusteluissa tätä väitettä ei enää kyseenalaisteta, Moshes sanoo.

– Propaganda on helppo ostaa, koska jos venäläiset alkaisivat ajatella, että droonit lentävät suoraan Ukrainasta, niin "onnea vain meille kaikille" [Venäjällä asuville], hän jatkaa.

Ukraina hyökkäsi viikonloppuna yli tuhannella droonilla Venäjälle. Moskovaan kohdistunut isku oli suurin yli vuoteen.

Baltian maat ovat toistuvasti kiistäneet osallisuutensa droonihyökkäyksiin. Venäjä ei myöskään ole esittänyt uskottavia todisteita väitteidensä tueksi.

Se sen sijaan tiedetään, että Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat antaneet tiedustelutietoa venäläiskohteista.

