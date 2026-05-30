Carolina Hurricanes voitti Montreal Canadiensin 6–1 NHL:n itäisen konferenssin viidennessä finaalissa ja eteni Stanley Cup -finaaleihin voitoin 4–1. Hurricanes-vahti Frederik Andersenilla viidettä kohtaamista varjosti pitkäaikaisen agentin Claude Lemieux'n kuolema.
Urallaan neljä Stanley Cupia voittaneen Lemieux'n, 60, kuolemasta uutisoitiin torstaina, Hurricanesin ja Canadiensin välisen ottelusarjan neljännen ja viidennen finaalin välissä.
Andersen reagoi suru-uutiseen torjumalla viitospelissä yhtä vaille kaikki 24 laukausta torjuntaprosentilla 95,8. Varsinkin toisessa erässä häneltä nähtiin useampi tärkeä torjunta. Andersen valittiin ottelun ykköstähdeksi.
– Olemme kuin yhtä perhettä. En voi sanoa juurikaan enempää. Oli niin erityistä pelata hänelle ja tehdä hänet ylpeäksi. Koko joukkue tuki minua, Andersen sanoi TNT-kanavan lähetyksessä Reutersin mukaan.
Myös ESPN siteeraa Andersenin haastattelua, jossa hän kertoi viime päivien olleen vaikeita.
– Se, miten pelasimme tänään toisillemme, oli uskomatonta. En voi kehua tätä joukkuetta ja heiltä saamaani tukea riittävästi.
Päävalmentaja Rob Brind'Amour ei ennen viitospeliä ollut varma, pystyykö Andersen pelaamaan.
– Oli mahdotonta tietää, miten sellainen asia vaikuttaa. Mutta hän ei antanut sen vaikuttaa vaan taisteli. Tunteet olivat nähtävillä ottelun jälkeen. Tämä on vaikeaa aikaa hänelle, mutta hän teki meidät kaikki ylpeiksi.
Kapteeni mukaan koko Hurricanes-ryhmä piti tärkeänä tukea maalivahtiaan surun keskellä.