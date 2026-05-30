Frederik Andersen torjui Carolina Stanley Cup -finaaleihin surun murtamana | MTV Uutiset

Carolina-tähti säkenöi surun murtamana – Sebastian Aho äimän käkenä: "Uskomaton suoritus" 1:26 Carolina Hurricanes eteni Stanley Cup -finaaleihin ensi kertaa 20 vuoteen (NHL.com) Julkaistu 30.05.2026 11:13 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Carolina Hurricanes voitti Montreal Canadiensin 6–1 NHL:n itäisen konferenssin viidennessä finaalissa ja eteni Stanley Cup -finaaleihin voitoin 4–1. Hurricanes-vahti Frederik Andersenilla viidettä kohtaamista varjosti pitkäaikaisen agentin Claude Lemieux'n kuolema. Lue myös: Media: NHL-mestari Claude Lemieux'n kuolinsyy selvillä Urallaan neljä Stanley Cupia voittaneen Lemieux'n, 60, kuolemasta uutisoitiin torstaina, Hurricanesin ja Canadiensin välisen ottelusarjan neljännen ja viidennen finaalin välissä. Andersen reagoi suru-uutiseen torjumalla viitospelissä yhtä vaille kaikki 24 laukausta torjuntaprosentilla 95,8. Varsinkin toisessa erässä häneltä nähtiin useampi tärkeä torjunta. Andersen valittiin ottelun ykköstähdeksi. – Olemme kuin yhtä perhettä. En voi sanoa juurikaan enempää. Oli niin erityistä pelata hänelle ja tehdä hänet ylpeäksi. Koko joukkue tuki minua, Andersen sanoi TNT-kanavan lähetyksessä Reutersin mukaan. Myös ESPN siteeraa Andersenin haastattelua, jossa hän kertoi viime päivien olleen vaikeita. – Se, miten pelasimme tänään toisillemme, oli uskomatonta. En voi kehua tätä joukkuetta ja heiltä saamaani tukea riittävästi. Päävalmentaja Rob Brind'Amour ei ennen viitospeliä ollut varma, pystyykö Andersen pelaamaan. – Oli mahdotonta tietää, miten sellainen asia vaikuttaa. Mutta hän ei antanut sen vaikuttaa vaan taisteli. Tunteet olivat nähtävillä ottelun jälkeen. Tämä on vaikeaa aikaa hänelle, mutta hän teki meidät kaikki ylpeiksi. Kapteeni mukaan koko Hurricanes-ryhmä piti tärkeänä tukea maalivahtiaan surun keskellä.

Jordan Staalin

– Freddie oli uskomaton. Pelasimme hänelle parhaan kykymme mukaan. Nämä ovat vaikeita päiviä hänelle, ja koska olemme kuin yhtä perhettä, koimme kaikki hänen tuskansa. Yritimme jakaa asioita ja pelata hyvin hänen edessään. Mutta hän pelasi uskomattomalla tavalla.

Myös suomalaistähti Sebastian Aho kommentoi Andersenin pelaamista ihastelevaan sävyyn.

– Hän on ollut uskomaton. Uskomaton suoritus, taas kerran, varsinkin kun tietää, mitä hän on käynyt läpi viime päivinä. Oli tosi kiva saada tämä voitto hänelle, Andersenin tapaan ensimmäistä kertaa Stanley Cup -finaaleihin edennyt Aho sanoi.

Andersen, 36, on pelannut huimat pudotuspelit. Viidettä kauttaan Hurricanesia edustava tanskalainen on aloittanut kevään kaikki 13 ottelua ja torjunut 12 voittoa. Hänen torjuntaprosenttinsa (93,1) ja päästettyjen maalien keskiarvonsa (1,41) on konferenssifinaaleissa pelanneista maalivahdeista paras.

Andersenilta kysyttiin neljännen Canadiens-voiton jälkeen, minkälaisen viestin Lemieux hänelle lähettäisi ennen uran ensimmäisiä Stanley Cup -finaaleja.

– Hoida homma. Hän on äärimmäinen kilpailija. Hänellä on enemmän sydäntä kuin kenelläkään muulla. Hän halusi tätä niin paljon minun ja koko joukkueemme vuoksi.

New England Whalersin ja Hartford Whalersin jatkumona NHL::ään kaudella 1997–1998 liittynyt Hurricanes on voittanut Stanley Cupin kerran, vuonna 2006. Tuon jälkeen seura oli ennen tätä vuotta hävinnyt konferenssifinaaleissa neljästi, vuosina 2009, 2019, 2023 ja 2025.

Hurricanes kohtaa finaaleissa Vegas Golden Knightsin. Ottelusarja alkaa Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Hurricanesin kotihallissa.

Mestari on selvillä viimeistään 18. kesäkuuta.