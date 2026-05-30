Iskelmätähti Eino Grön muisteli Huomenta Suomessa Speden omintakeista käytöstä golf-kentällä.

Eino Grön tunnetaan jo yli 70 vuoden pituisesta urastaan iskelmälaulajana, mutta liikunta on myös kuulunut hänen elämäänsä vahvasti lapsesta asti. Golfkentälle Grönin houkutteli Pertti "Spede" Pasanen Yhdysvalloissa 1980-luvun alussa.

– Meillä meni kyllä palloja paljon hukkaan. Mutta kyllä siihen jäi sitten kiinni siellä, kun oli mukavat golf-kentät, Grön kertoi Huomenta Suomessa.

Pelikaverina Spede oli kilpailuviettinen.

– Tarina kertoo, että kun hän lähti Talissa pelaamaan, niin jos ensimmäiset viisi reikää meni huonosti, niin hän aloitti alusta – täytyi saada hyvä kokonaistulos. Hän oli urheilija kaikin tavoin ja vietti oli kohdallaan, Grön naurahtaa.

Grön on nyt 87-vuotias ja liikkuu yhä aktiivisesti esimerkiksi sauvakävelyillä ja kuntosalilla.

– On pakko liikkua tässä vaiheessa. Olen huomannut, että kun on ottanut vähän passiivisen asenteen jossain vaiheessa, niin se kostautuu heti, Grön sanoo.

Miten ja missä Grön viettää kesäänsä? Onko laulujen sanat edelleen helppo muistaa? Katso koko haastattelu jutun yläpuolelta.