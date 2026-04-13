Suomeen pudonneiden droonien alkuperä ja malli ovat yhä epäselviä, ja viranomaiset ovat olleet vaitonaisia. Asiantuntija Mikko Hyppösen mukaan salailu on perusteltua, sillä pienikin tekninen tieto voisi hyödyttää Venäjää.

Keskusrikospoliisi (KRP) vahvisti maanantaina, että Suomeen harhautuneet droonit ovat olleet eri mallia kuin aiemmin on kerrottu.

Drooneja käsiteltiin myös illan Asian ytimessä -ohjelmassa, jossa vieraili Suomenkin viranomaisille droonintorjuntateknologiaa kehittävän Sensofusion oy:n tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.

Lähetykseen oli tarkoitus tulla myös Rajavartiolaitoksen edustaja, osallistuminen peruttiin vain muutamaa tuntia ennen lähetystä sen jälkeen, kun laitoksen johto oli kieltänyt edustajiaan kommentoimasta asiaa.

Hyppönen uskoo, että päätökselle oli kunnolliset perustelut.

– Tässä on varmasti hyvät operatiiviset syyt.

– Toki olisi kiva tietää ihan kaikki; mitä siellä tapahtuu, minkälaisia drooneja ja mitä nyt tehdään. Kaikkia näitä asioita vaan ei voi kertoa julkisuuteen varsinkaan ihan heti.

Etenkin yksityiskohdat ja lähikuvat drooneista tai niiden sisältämästä elektroniikasta ovat asioita, joita viranomaiset eivät halua nyt julkisuuteen.

– Eihän näitä välttämättä kannata julkistaa. Venäjä ja Ukraina välillä on kuitenkin sota ja kaikki tämmöinen tieto, mitä näistä laitteista vuotaa Venäjälle, saattaa potentiaalisesti olla hyödyllistä heille.

– Eli pitää nyt vähän miettiä, että mitä kommunikoidaan, miten kommunikoidaan ja milloin kommunikoidaan.