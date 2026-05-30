Berat Sadik ripustaa nappikset naulaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkuettakin edustanut hyökkääjä Berat Sadik, 39, päättää ammattilaisuransa. Huuhkajat kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa.

Nykyisen Pohjois-Makedonian pääkaupungissa Skopjessa syntynyt ja Suomeen vuonna 1990 muuttanut Sadik pelasi Huuhkajissa 13 ottelua. Hän teki yhden maajoukkuemaalin EM-karsintaottelussa Pohjois-Irlantia vastaan vuonna 2015.

Sadik voitti Helsingin Jalkapalloklubissa kaksi Suomen mestaruutta ja Suomen cupin.

Mies edusti Veikkausliigassa myös Kuopion Palloseuraa ja FC Lahtea.

Ulkomaisia kenttiä Sadik kolusi Saksassa, Belgiassa, Sveitsissä, Venäjällä, Kyproksella, ja hän päätti uransa Pohjois-Makedonian Tikvesissä, johon hän siirtyi viime vuonna.