Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle.
Hankintaverkostot kytkeytyvät supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta.
Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia.