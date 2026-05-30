Eilen luolasta pelastettiin yksi henkilö. Neljä muuta pelastettiin tänään.
Viisi laosilaista kaivosmiestä on pelastettu tulvineesta luolasta, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.
Kaivosmiehet jäivät jumiin luolaan noin viikko sitten. Heitä on yhteensä seitsemän, joista viisi on nyt pelastettu.
Yksi kaivosmies pelastettiin jo eilen.
CNN:n mukaan sukeltajat olivat valmistautuneet menemään luolaan tänä aamuna, mutta neljä luolassa ollutta kaivosmiestä ryömivät sieltä lopulta itse ulos.
Pelastusoperaatioon on kuulunut muun muassa suomalaissukeltaja Mikko Paasi.
Myös Paasi on julkaissut onnistuneesta pelastusoperaatiosta videon Instagramissa.
Kaksi kaivostyöntekijää on edelleen kadoksissa.
Näiden kahden kyläläisen uskotaan menneen luolaan aiemmin kuin nyt pelastettu viisikko.
Pelastusryhmä kertoi arvioivansa parhaillaan tilannetta ja suunnittelevansa etsintä- ja pelastustoimien seuraavia vaiheita kahden kadonneen löytämiseksi.
Malesian pelastussukeltaja Lee Kian Lie kertoi, että ryhmä yrittää siirtää koneita syvemmälle luolaan pumpatakseen lisää vettä ennen kuin yrittää löytää kaksi kyläläistä.
Samaan aikaan etsintäryhmät tutkivat vuoren toista puolta.