Sami Pajari porhalsi toisen pohja-aikansa ja jatkoi komeaa menoa.

Suomalainen pisteli reilun 21 kilometrin mittaisen pätkän kärkiajan 2,1 sekunnin erolla erikoiskokeen kakkoseen, tallikaveri Elfyn Evansiin. Erikoiskokeen kolmonen, Toyotan Takamoto Katsuta jäi Pajarin ajasta 3,6 sekuntia.

– Tarkoitus olikin vähän löytää parempaa fiilistä tähän iltapäivään. Tai en tiedä fiilistä, mutta aikoja. Nyt ihan ok ainakin tämä tuli myös, tosi puhtaasti. Alkaa aika lämmin olla, niin pitää fiksusti ajaa renkaan kanssa, Pajari sanoi.

Pohja-aika oli suomalaiselle kilpailun toinen. Seuraavalla erikoiskokeella Pajari oli toiseksi nopein: hän jäi 16 kilometrin pätkän pohjat vetäisseen Evansin kellotuksesta 0,7 sekuntia.

Pajari nousi kilpailussa kolmanneksi 10. erikoiskokeella tallikaveri Oliver Solbergin ulosajon myötä.