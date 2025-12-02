Putin väitti, että Eurooppa ei halua rauhaa, vaan estää rauhanneuvotteluiden onnistumista.
Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi tänään kovin sanoin Euroopan roolia Ukrainan rauhanneuvotteluissa.
Putin sanoi muun muassa, että "jos Eurooppa haluaa sotaa, niin Venäjä on siihen valmis".
Putin syytti Eurooppaa myös siitä, että se olisi tuonut rauhanneuvotteluihin ehtoja, joita Venäjän ei ole mahdollista hyväksyä.
Putin syytti Euroopan maita siitä, että ne ovat itse irrottaneet itsensä Ukrainan rauhanneuvotteluista ja estävät Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia saavuttamasta rauhaa keskustelujen avulla.
– Eurooppalaisilla ei ole rauhanomaista tarkoitusperää, vaan he ovat sodan puolella, Putin väitti.