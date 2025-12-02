Seuraavat viikot ja päivät osoittavat, tuottavatko Ukrainan rauhanneuvottelut tulosta, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Ukrainan suhteen ollaan etenemässä kohti jonkinnäköistä tulitaukoa ja rauhaa. Näin sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb Asian ytimessä -ohjelman erikoishaastattelussa. Stubbia haastatteli Jan Andersson.

Stubbin mukaan viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet intensiivisiä Ukrainan rauhanneuvotteluiden suhteen.

– Nyt olemme kuitenkin menossa kohti jonkinnäköistä tulitaukoa ja rauhaa. Seuraavat päivät ja viikot osoittavat, pääsemmekö maaliin saakka. Pyrkimys on ainakin kova, ja diplomaattisia kanavia käytetään aika vahvastikin taustalla tällä hetkellä, jotta ratkaisu löytyisi.

Stubbin mukaan keskusteluja käydään nyt tiiviisti Yhdysvaltain hallinnon, Ukrainan hallinnon ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa siitä, mitkä voisivat olla kehikot Ukrainan rauhalle.

– Varmaankin tänään ollaan lähempänä rauhaa kuin eilen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff vierailevat tänään Moskovassa.

Stubb pitää hyvänä sitä, että