Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa Vladimir Putinin alkuviikosta. Vierailun tulokset ratkaisevat hyvin pitkälti tulevaisuuden suunnan.
Ukrainan rauhanneuvottelujen tilanne on tällä hetkellä kriittinen, sanoo kansainvälisen kriisinhallinnan asiantuntija Timo Hellenberg.
– Rauhanneuvotteluihin on mahdollisuuksia, jos kaikki osapuolet kokevat, että se palvelee heidän intressejään, Hellenberg linjaa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa maanantaina Venäjän Moskovaan.
Witkoffin on tarkoitus tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin tiistaina.
– Witkoffin vierailun tulokset ratkaisevat hyvin pitkälti, mihin suuntaan kriisi lähtee kehittymään, Hellenberg sanoo.
Ukraina on jo hyvissä ajoin osoittanut ne rajat, joita se kykenee noudattamaan sopimuskäytännöissä.
Venäjä ei sen sijaan ole liikkunut mihinkään eli odotukset ovat Hellenbergin mukaan strategisella tasolla aika heikot, mutta operatiivisella tasolla päästään mahdollisesti eteenpäin.