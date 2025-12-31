Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti uudenvuodenpuheessaan Venäjän uskovan, että se voittaa Ukrainassa.
Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan lähes neljä vuotta sitten.
Vladimir Putinin perinteinen uudenvuodenpuhe lähetettiin ensimmäisenä Venäjän Kaukoidässä Kamtshatkan niemimaalla.
Puheessaan Putin kehotti venäläisiä kannustamaan maan sotilaita, jotka sotivat Ukrainassa. Lisäksi hän toivotti erikseen hyvää uutta vuotta Ukrainassa taisteleville venäläisille.
– Uskokaa minua, miljoonat ihmiset ympäri Venäjää ajattelevat teitä, Putin sanoi.