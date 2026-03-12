Jack Osbourne osoitti kauniin tribuutin edesmenneelle isälleen Ozzy Osbournelle.
Rock-legenda Ozzy Osbournen poika Jack Osbourne nimesi vastasyntyneen lapsensa edesmenneen isänsä mukaan.
Jack julkaisi Instagram-tililleen mustavalkoisen videon pienokaisestaan. Vauvan vierellä on kortti, johon on kirjattu tämän mitat, syntymäpäivä ja -aika sekä nimi, Ozzy Matilda Osbourne.
Korttiin kirjattujen tietojen mukaan Ozzy-vauva syntyi torstaina 5. päivä maaliskuuta.
Vauvan vierellä on myös lepakkopehmolelu. Lepakkosymboli on liitetty vahvasti Ozzyyn ja esiintyi usein muusikon estetiikassa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Nämä olivat Ozzy Osbournen viimeiset sanat
Ozzy Osbourne menehtyi viime heinäkuussa sairastettuaan usean vuoden ajan Parkinsonin tautia. Hän oli kuollessaan 76-vuotias.
Osbourne saatettiin haudan lepoon kotikaupungissaan Birminghamissa. Rock-legenda haudattiin hänen Buckinghamshiren-kotinsa maille, lähelle lampea.