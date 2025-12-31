Venäjä on julkaissut videomateriaalia, jonka se väittää olevan todiste presidentti Putinin huvilalle tehdystä iskusta.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videon lennokista, jolla iskettiin väitetysti Venäjän presidentin Vladimir Putinin huvilalle. Ukraina on kutsunut Venäjän väitettä iskusta valheeksi.



Yöllä kuvatulla videolla näkyy alasammuttu lennokki lumen peittämällä metsäisellä alueella. Venäjän mukaan isku tehtiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Lisäksi Venäjän puolustusministeriö julkaisi videon, jossa esiintyy iskua väitetysti todistanut paikallinen.



Putinin huvila sijaitsee Valdain kaupungin lähistöllä Valdaijärven rannalla. Venäjä ei ole kertonut, missä Putin oli väitetyn hyökkäyksen aikaan.



Riippumattoman Mozhem Objasnit -uutissivuston haastattelemien Valdain kaupungin asukkaiden mukaan he eivät olleet kuulleet maanantain vastaisena yönä lennokeiden ääniä tai saaneet kännyköihinsä ilmaiskuvaarasta varoittavia tekstiviestejä.



– Sinä yönä ei kuulunut melua tai räjähdyksiä, ei yhtään mitään. Jos jotain olisi tapahtunut, koko kaupunki puhuisi siitä, eräs asukas kertoi uutissivustolle, jonka tekemistä haastatteluista Moscow Times raportoi aiemmin.

"Venäjä yrittää hankaloittaa rauhanneuvotteluita"

Venäjä kertoo aikovansa koventaa iskun vuoksi linjaansa Ukrainaa kohtaan rauhanneuvotteluissa. Venäjän mukaan isku oli henkilökohtainen hyökkäys Putinia vastaan.



EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo viestipalvelu X:ssä, että Venäjän tarkoituksena on rauhanneuvotteluiden hankaloittaminen.



– Kenenkään ei pidä hyväksyä perättömiä väitteitä hyökkääjältä, joka on iskenyt mielivaltaisesti Ukrainan infrastruktuuria ja siviileitä vastaan sodan alusta asti, Kallas kirjoittaa.

