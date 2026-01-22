Putinin on määrä tavata Moskovassa myös palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapaavat tänään Moskovassa.
Tapaamisesta kertoi eilen Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.
Witkoffin mukaan hän matkustaa Maailman talousfoorumista Sveitsin Davosista tänään kohti Moskovaa, jossa neuvotellaan Ukrainan sodan rauhansuunnitelmasta. Witkoff sanoi tätä ennen tapaavansa myös Ukrainan edustajia.
Witkoffin kanssa Moskovaan on lähdössä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Witkoffin mukaan pyyntö tapaamisesta tuli Venäjän puolelta.
Myös Abbas saapuu Moskovaan
Putinin on määrä torstaina tavata myös palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas, joka saapuu työvierailulle Moskovaan. Vierailusta kerrottiin myöhään keskiviikkona Venäjän ulkoministeriön X-viestissä.
Ei ollut selvää, osallistuvatko Witkoff ja Kushner myös hänen kanssaan käytäviin keskusteluihin.
Putin on yksi maailman monista johtajista, joka on kutsuttu Trumpin niin kutsuttuun Gazan rauhanneuvostoon, joka on osa Trumpin rauhansuunnitelmaa Gazan kaistan vakauttamiseksi ja jälleenrakentamiseksi.