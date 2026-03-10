Venäjä on sijoittanut varjolaivastoonsa suojausryhmiä, joiden jäsenillä on taustaa muun muassa palkkasotilasyhtiö Wagnerista ja Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:sta.
Asiasta kertoo Helsingin Sanomat, joka selvitti asiaa yhdessä virolaismedia Delfin sekä tutkivan journalismin keskus OCCRP:n kanssa.
Suojelupoliisi ja muiden maiden tiedustelupalvelut vahvistivat ryhmien olemassaolon.
Toimittajaryhmä sai haltuunsa öljysäiliöalusten miehistöluettelot 20 matkalta kesäkuun 2025 jälkeen.
Miehistöluetteloista löytyi 17 miestä, joilta puuttuivat merenkulun pätevyydet, HS kertoo.
Näistä yli kymmeneltä löytyi yhteyksiä Wagnerin palkka-armeijaan tai muihin venäläisiin turvallisuusorganisaatioihin, kuten sotilastiedustelupalvelu GRU:hun.
Supo arvioi HS:n mukaan, että näiden ryhmien tehtävänä on varmistaa, että alusten miehistö toimii Kremlin intressien mukaisesti.