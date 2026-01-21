Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa huomenna Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin Moskovassa.
Vladimir Putinin ja Steve Witkoffin tapaamisesta kertoo Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov.
Witkoff on aiemmin kertonut, että hän lähtisi Maailman talousfoorumista Sveitsin Davosista torstaina kohti Moskovaa, jossa neuvotellaan Ukrainan sodan rauhansuunnitelmasta.
Witkoffin mukaan hänen mukanaan tulisi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Witkoffin mukaan pyyntö tapaamisesta oli tullut Venäjän puolelta.
Witkoff on kertonut tapaavansa Ukrainan edustajia myöhemmin keskiviikkona.
Iskut sotarintamalla jatkuvat
Samalla kun rauhansuunnitelmasta neuvotellaan, ovat iskut sotarintamalla jatkuneet.
Ukrainassa kaksi ihmistä kuoli Venäjän keskiviikon vastaisena yönä tekemissä iskuissa maan keskiosassa, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kotikaupunkiin Kryvyi Rihiin tehdyissä iskuissa haavoittui lisäksi yksi ihminen.
Paikallisviranomaisen mukaan iskuissa saivat surmansa 77-vuotias mies ja 72-vuotias nainen.
Viranomaisten mukaan iskut vahingoittivat useita rakennuksia.
Kryvyi Rih on ollut usein Venäjän iskujen kohteena sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.
Venäläisviranomaiset puolestaan raportoivat, että Ukrainan tekemässä lennokki-iskussa Lounais-Venäjälle Adygeian tasavallan alueelle on haavoittunut kymmenkunta ihmistä, mukaan lukien kaksi lasta.
Strategisella paikalla Mustanmeren ja Asovanmeren läheisyydessä sijaitseva alue on usein Ukrainan iskujen kohteena. Ukrainan mukaan sen iskut kohdistuvat öljy- ja kaasuteollisuuden infrastruktuuriin, josta Venäjä on riippuvainen rahoittaakseen hyökkäyssotansa Ukrainassa.