Naton sotilaskomitean kokouksen avajaispuheissa ei mainittu sanallakaan Grönlantia.

Naton pääsihteeri Mark Rutte patistaa sotilasliiton jäsenmaita lisäämään tukeaan Ukrainalle.

Tervehdyksessään Nato-maiden asevoimien komentajien kokoukselle Rutte pyysi komentajia vaikuttamaan maidensa poliittisiin johtajiin, jotta Ukrainalle saataisiin lisää tukea.

– Tutkikaa tarkkaan varastojanne ja katsokaa, mitä muuta voisitte vielä antaa Ukrainalle, Rutte sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainassa on tarvetta ennen muuta ilmatorjuntakalustolle.

Nato-maiden asevoimien komentajien kaksipäiväinen kokous alkoi keskiviikkona Brysselissä.

Rutte ei puheenvuorossaan maininnut sanallakaan Grönlantia, mutta totesi, että maailmassa eletään tällä hetkellä vaarallisia ja arvaamattomia aikoja. Rutten mukaan Venäjä testaa Nato-maita muun muassa ilmatilaloukkauksilla, kyberhyökkäyksillä ja sabotaasilla.

– Eikä kyse ole vain Venäjästä. Kiina, Iran ja Pohjois-Korea tukevat Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan. Nämä maat valmistautuvat pitkäaikaiseen vastakkainasetteluun kanssamme, Rutte sanoi.