Lapin rajavartioston ja Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppanioiden varusmiehillä ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevilla naisilla on todettu runsaasti hengitystieinfektioita.
Tartunnan saaneita on useita kymmeniä kummassakin rajavartiostossa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan.
Kaikkien sairastuneiden tilanne on tiedotteen mukaan vakaa ja tilannetta seurataan jatkuvasti. Kotihoidossa oleviin varusmieheen pidetään yhteyttä.
Vakavia tautimuotoja ei ole todettu.
Taustalla muun muassa adenovirus
Rajavartiolaitoksen ylilääkärin Tomi Wuorimaan mukaan yhtenä infektion aiheuttajana on todettu adenovirus. Todennettuja tapauksia on ollut noin viisi.
Adenovirus voi aiheuttaa rajuakin taudinkuvaa ja vakavaa sairaalahoitoon johtavaa tautimuotoa, mutta nyt vakavilta seurauksilta on Wuorimaan mukaan vältytty.
– Adenovirus on aiheuttanut sairastuneissa ylähengitystie- ja vatsaoireita, yleistä huonovointisuutta ja kuumeilua. Lisäksi varusmiehillä on ollut myös rinoenterovirusta, koronaa ja kausi-influenssaa, Wuorimaa listaa tiedotteessa.
Hengitystieinfektioiden määrä lähti nousuun toissa viikolla ja jatkoi kasvuaan vielä viime viikolla.
Estävät toimet aloitettu
Rajajääkärikomppanioissa on käynnistetty toimet tartuntojen hallitsemiseksi.
Hengitystieinfektioiden leviämistä estetään esimerkiksi sillä, että jokainen pesee kädet, ja yskii hygieniaohjeiden mukaisesti nenäliinaan tai hihaan pisaratartuntojen vähentämiseksi.
– Ivalon rajajääkärikomppaniassa aloitettiin varautumissuunnitelmien mukaiset toimenpiteet eli esimerkiksi varusmiesten kohortointi, oireisten ja terveiden eristäminen sekä henkilökohtaisten terveysturvallisuustoimenpiteiden tehostaminen, Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Mikko Kauppila kertoo.
Koulutusta säädetään Kauppilan mukaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
– Tavoitteena on viedä koulutus läpi koulutussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti yksikön ja yksilöiden terveystilanne huomioiden.