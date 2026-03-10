Suojelupoliisin vuosittaisen kansallisen terrorismin uhka-arvio on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna.
Terrorismin uhkataso on Suomessa suojelupoliisin viisiportaisella asteikolla kolme, kohonnut.
Suojelupoliisi julkaisee kansallisen turvallisuuden raportin vuosittain, ja viime vuonna terrorismin taso oli samalla tasolla.
Suojelupoliisi uudisti taulukkoaan viime vuonna, aiemmin asteikko oli neliportainen.
Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismissa todennäköisimmän isku-uhan aiheuttavat radikaali-islamista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt ja pienryhmät.
Suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius.
Lasten ja nuorten osallisuus kasvussa
Raportissa pidetään huolestuttavana ilmiönä lasten ja nuorten radikalisoitumista verkkoympäristön kautta.
Supon mukaan lasten ja nuorten osallisuus iskuhankkeisiin on länsimaissa kasvussa, ja ilmiö on ollut huolestuttava jo usean vuoden ajan.
Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kiinnostus väkivaltaan on Supon mukaan erityinen riski. Heidän kohdallaan väkivaltakiinnostus voi myös todennäköisesti johtaa vakaviin väkivallantekoihin.
Supon raportin mukaan nuorten yleinen väkivaltakiinnostus näkyy myös väkivaltaan kytkeytyvissä yhteisöissä, kuten The Comin ja 764:n kaltaisissa ryhmissä.
Poliisi on tiedottanut näistä ryhmistä myös aiemmin.
Ryhmissä yllytetään esimerkiksi itsetuhoisuuteen, seksuaalirikoksiin ja raakaan väkivaltaan.
– Tyypillisesti sekä yllyttäjät että uhrit ovat nuoria, monesti alaikäisiä. Ajatusmaailmassa on yhtäläisyyksiä äärioikeistolaiseen akselerationismiin, ja se kytkeytyy ääri-ideologioista kiinnostuneiden nuorten keskuudessa havaittuun yleiseen väkivaltakiinnostukseen, raportissa todetaan.
Aatteeltaan nihilistisiä ja väkivaltaisia ekstremismiä edustavia verkkoyhteisöjä on joissain länsimaissa luokiteltu terroristijärjestöiksi.
Euroopassa radikaali-islamistinen terrorismi keskeisin uhka
Supo pitää raportissaan radikaali-islamistisen terrorismin uhkaa Euroopassa keskeisimpänä uhkana.
Iskuhankkeiden määrä Euroopassa on edelleen koholla verrattuna Hamasin lokakuun 2023 hyökkäystä edeltäneisiin vuosiin.
Myös Isil- ja al-Qaida sekä niille uskollisuutta vannovat ryhmittymät ovat kehottaneet iskuihin länsimaihin.
Todennäköisimpänä iskutapana pidetään edelleen siviiliväestöön kohdistuvaa hyökkäystä yksinkertaisin tekovälinein, kuten ajoneuvoa tai teräasetta käyttäen.
Laajamittainen isku on Supon mukaan Suomessa epätodennäköinen.
Äärivasemmistolainen retoriikka on kiristynyt
Supon raportin mukaan länsimaissa äärivasemmiston ja anarkistisen terrorismin uhka on matala, mutta väkivallan ja sabotaasitoiminnan lisääntymisestä on joitain viitteitä.
Supon mukaan erityisesti "palestiinalaiskysymys" on mobilisoinut äärivasemmistolaisia verkostoja ja henkilöitä länsimaissa yleisesti, ja tästä on myös havaintoja Suomessa.
Kyse on kuitenkin ollut lähinnä sabotaasista ja ilkivallasta, joka on kohdistunut Israelin asevoimiin ja puolustusteollisuuteen.