– Olosuhteet eivät sopineet kuvaan. Liian moni seikka poikkesi normaalista, Lindstrand kertoo ruotsalaisdokumentissa.

Vakuutustutkija ja entinen poliisi Anders Lindstrand oli vakuutusyhtiön tutkinnassa mukana alusta alkaen. Tutkijoita ihmetytti, miten terve, uimataitoinen mies hukkui ainoastaan metrin syvyiseen veteen.

Vain neljä päivää onnettomuuden jälkeen Möller otti yhteyttä vakuutusyhtiöön ja vaati vakuutuskorvausta. Pikainen yhteydenotto herätti vakuutustutkijoiden kiinnostuksen.

Suomalaistaustainen Aki Paasila kuoli vain 42-vuotiaana myrskyisän suhteen päätteeksi puolisonsa Johanna Möllerin perheen mökkirantaan elokuussa 2015. Tapaus herättää kysymyksiä vielä 10 vuoden jälkeen.

Vakuutustutkijat alkoivat tutkia tapausta enemmän.

He saivat selville, että Johanna Möllerin puhelin yhdistyi mastoon järven toisella puolella, vaikka hän väitti nukkuneensa mökissä.

– Heti kun laajensimme tutkintaa, löysimme yhä enemmän outouksia. Aki Paasila oli sairastunut vakavasti ulkomaanmatkalla. Hän uskoi tulleensa myrkytetyksi.

Puukkohyökkäys sai poliisit kiinnostumaan myös Paasilan tapauksesta

vain vuosi Aki Paasilan kuoleman jälkeen Johanna Möllerin vanhempien kimppuun käytiin tuolla samaisella mökillä, jonka rannassa Paasila oli menettänyt henkensä.

Möller tuomittiin elinkautiseen isänsä murhasta ja äitinsä murhan yrityksestä. Käräjäoikeus näki hänen syyllistyneen myös puolisonsa Aki Paasilan murhaan. Tapaus kuohutti laajasti Ruotsissa, ja Möller sai lisänimen "Ruotsin vaarallisin nainen".

– Emme tiedä tarkalleen, miten Paasila kuoli. Emme myöskään tiedä, mitä Möller teki kuolinhetkellä. Siksi katsomme, ettei murhasta ja syyllisyydestä ole kylliksi näyttöä. Meidän on vapautettava hänet.