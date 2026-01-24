MTV Katsomossa julkaistussa Aki Paasilan mysteerikuolema -dokumentissa syvennytään koko Ruotsia kuohuttaneeseen tapaukseen.
Suomalaistaustainen Aki Paasila kuoli vain 42-vuotiaana myrskyisän suhteen päätteeksi puolisonsa Johanna Möllerin perheen mökkirantaan elokuussa 2015. Tapaus herättää kysymyksiä vielä 10 vuoden jälkeen.
Vain neljä päivää onnettomuuden jälkeen Möller otti yhteyttä vakuutusyhtiöön ja vaati vakuutuskorvausta. Pikainen yhteydenotto herätti vakuutustutkijoiden kiinnostuksen.
Vakuutustutkija ja entinen poliisi Anders Lindstrand oli vakuutusyhtiön tutkinnassa mukana alusta alkaen. Tutkijoita ihmetytti, miten terve, uimataitoinen mies hukkui ainoastaan metrin syvyiseen veteen.
– Olosuhteet eivät sopineet kuvaan. Liian moni seikka poikkesi normaalista, Lindstrand kertoo ruotsalaisdokumentissa.
Elokuussa 2015 Johanna Möllerin suomalaistaustainen aviomies Aki Paasila sai surmansa Keski-Ruotsin Arbogassa sijaitsevalla kesäasunnolla.
Tapaus tulkittiin onnettomuudeksi, kunnes vakuutusyhtiön etsivät kiinnostuivat asiasta.
Vakuutustutkijat alkoivat tutkia tapausta enemmän.
He saivat selville, että Johanna Möllerin puhelin yhdistyi mastoon järven toisella puolella, vaikka hän väitti nukkuneensa mökissä.
– Heti kun laajensimme tutkintaa, löysimme yhä enemmän outouksia. Aki Paasila oli sairastunut vakavasti ulkomaanmatkalla. Hän uskoi tulleensa myrkytetyksi.
Lindstrandin mukaan ainoa mahdollinen myrkyttäjä oli Möller.
Vaikka vakuutustutkijat epäilivät Möllerin sekaantuneen miehensä kuolemaan, se tulkittiin ensin onnettomuudeksi. Kuvassa: Anders Lindstrand.TV4 / MTV
Puukkohyökkäys sai poliisit kiinnostumaan myös Paasilan tapauksesta
vain vuosi Aki Paasilan kuoleman jälkeen Johanna Möllerin vanhempien kimppuun käytiin tuolla samaisella mökillä, jonka rannassa Paasila oli menettänyt henkensä.
Möllerin Göran-isä kuoli puukkohyökkäykseen. Äiti Anki sai useita veitseniskuja, mutta jäi henkiin.
Möllerin poikaystävä, tekoaikaan 19-vuotias Mohammad Rajabi, tunnusti puukotuksen, mutta kertoi Möllerin järjestäneen kaiken. Möller kiisti kaikki syytteet.
Möller tuomittiin Aki Paasilan murhasta, mutta hovioikeus katsoi, ettei näyttöä tuomioon ollut riittävästi.TV4 / MTV
Henkirikoksen myötä poliisi kiinnostui uudelleen myös Paasilan kuolemasta. Oikeudessa Paasilan sisarukset kertoivat veljensä pelänneen Mölleriä.
– Aki kertoi minulle, että Johanna oli uhannut hirttää hänet pihapuuhun. Johanna oli myös uhannut polttaa kesämökin vanhempiensa nukkuessa.
Möller tuomittiin elinkautiseen isänsä murhasta ja äitinsä murhan yrityksestä. Käräjäoikeus näki hänen syyllistyneen myös puolisonsa Aki Paasilan murhaan. Tapaus kuohutti laajasti Ruotsissa, ja Möller sai lisänimen "Ruotsin vaarallisin nainen".
Hovioikeus kuitenkin vapautti Möllerin Paasilan murhaan liittyvistä syytteistä vuonna 2018.
Hovioikeuden lakineuvonantaja kommentoi asiaa tuomion purun yhteydessä.
– Emme tiedä tarkalleen, miten Paasila kuoli. Emme myöskään tiedä, mitä Möller teki kuolinhetkellä. Siksi katsomme, ettei murhasta ja syyllisyydestä ole kylliksi näyttöä. Meidän on vapautettava hänet.
Kylmäävä viesti
Paasilan kuolema on siis edelleen selvittämätön.
– Minusta oli vaikea ymmärtää, että kävi kuten kävi, Lindstrand kommentoi hovioikeuden tuomiota dokumentissa.
Lindstrand on säilyttänyt Mölleriltä saaneen sähköpostin. Hän muistaa edelleen, miltä tuntui, kun luki postin ensimmäisen kerran.
– Sain kylmiä väreitä, todella karmea tunne.
– Möller nimittäin kirjoittaa näin... "Koska ruumiinavaus ei paljastanut mitään, saatte luvan maksaa rahat."