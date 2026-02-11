Kalkkunateurastajana toiminut nainen surmasi kumppaninsa ja leikkasi tämän kahtia Britanniassa. Ruumis löytyi yhteisen kodin puutarhasta.
Britanniassa sijaitsevassa Derbyn kaupungissa tapahtui kesällä 2010 raaka henkirikos. Tekoon syyllistynyt puolalaissyntyinen nainen sai vasta nyt tuomion kumppaninsa murhasta.
Brittiläisen uutiskanavan Sky Newsin sekä Derbyn alueen poliisin mukaan Anna Podedworna surmasi kumppaninsa Izabela Zablockan hevosta esittävällä patsaalla.
Kalkkunoiden teurastajana työskennellyt Anna Podedworna katkaisi surmateon jälkeen puolisonsa ruumiin kahtia ja hautasi jäänteet parin tuolloin yhteisen kodin puutarhaan.
Uhrin ruumis löydettiin vasta menneenä kesänä samaisesta puutarhasta betonin alta.
Sky Newsin mukaan naisen työtehtäviin kuului muun muassa nylkeminen, luiden poisto sekä kalkkunanruhojen paloittelu.
Oikeudenkäynnistä saatujen tietojen perusteella uhrin jalat oli sidottu kiinni yhteen vahvalla teipillä kuin kananjalat.
Tuomittu oli ottanut kaksi viikkoa vapaata työstään, mikä syyttäjän mukaan puhui harkitun, laskelmoidun ja julman, sekä aikaa vievän tekotavan puolesta.
Vetosi itsepuolustukseen
Sky Newsin mukaan eräs teon motiivi oli mahdollisesti pariskunnan välejä hiertänyt sukupuolen korjaukseen liittynyt asia.
Uutiskanavan mukaan tuomitun puolisolla ei ollut ollut varaa sukupuolenkorjausleikkaukseen, mikä oli aiheuttanut kitkaa pariskunnan välille.
Sky Newsin mukaan uhri oli elänyt miehenä, vaikka sukupuolta ei ollut vielä korjattu.
Nykyisin nelikymppinen Podedworna kertoi oikeudelle puolustaneensa tilanteessa itseään.
– Olin kauhuissani, päätin haudata hänet puutarhaan. Halusin nostaa hänet kokonaisena, mutta voimani eivät riittäneet.
– Sain ajatuksen leikata hänet kahtia, mikä tuntui ainoalta keinolta.
Toimittaja saapui Puolasta
Tapaus alkoi selvitä vasta viime vuonna, kun Podedwornan kerrottiin "murtuneen" ja kirjoittaneen poliisille sähköpostin sen jälkeen, kun puolalainen toimittaja oli lentänyt Britanniaan haastattelemaan häntä.
Valamiehistö tuomitsi Podedwornan tiistaina elinkautiseen vankeuteen murhasta sekä muista tekoon liittyneistä syytekohdista.
Henkirikoksen uhrin Izabela Zablockan tytär eli vuosia epätietoisena, mitä hänen vanhemmalleen oli tapahtunut.
