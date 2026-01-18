Suomalaistaustaisen Aki Paasilan kuolema Ruotsissa herättää paljon kysymyksiä.
Aki Paasilan mysteerikuolema -dokumentti pureutuu Ruotsia vuosia kuohuttaneeseen tapaukseen, jonka keskiössä on 42-vuotiaan suomalaistaustaisen Aki Paasilan kohtalo.
Vuonna 2015 tapahtunut kuolema on herättänyt runsaasti kysymyksiä – ja dokumentti avaa niistä raskaimmat.
Keskeiseksi henkilöksi nousee Paasilan puoliso, kuuden lapsen äiti Johanna Möller, joka antoi ulospäin herttaisen ja vaarattoman vaikutelman.
Todellisuus oli kuitenkin huomattavasti synkempi.
Vaimo istuu vankilassa murhasta ja murhayrityksestä
MTV Katsomossa nähtävissä oleva Aki Paasilan mysteerikuolema -dokumentti kuvaa Möllerin tekoja, joiden vuoksi häntä on Ruotsissa kutsuttu jopa maan vaarallisimmaksi naiseksi.
Möller istuu tällä hetkellä elinkautista vankeutta isänsä murhasta ja äitinsä murhayrityksestä. Nainen manipuloi tuolloisen miesystävänsä tekemään teot.
Ennen näitä rikoksia tapahtui Paasilan kuolema.
Asian ytimessä.doc: Aki Paasilan mysteerikuolema
Elokuussa 2015 Johanna Möllerin suomalaistaustainen aviomies Aki Paasila sai surmansa Keski-Ruotsin Arbogassa sijaitsevalla kesäasunnolla.
Tapaus tulkittiin onnettomuudeksi, kunnes vakuutusyhtiön etsivät kiinnostuivat asiasta.
Aviomies löytyi elokuisena yönä kuolleena matalasta rantavedestä kesäasunnolta. Paasilalla oli kahden miljoonan kruunun henkivakuutus, jota Möller vaati maksettavaksi vain neljä päivää miehensä kuoleman jälkeen.
– Vaatimus tuli epätavallisen pian kuoleman jälkeen, toteaa vakuutustutkija ja entinen poliisi Anders Lindstrand dokumentissa.
Myöhemmin Paasilan sisko kertoi poliisille, että Möller oli uhkaillut miestään aiemmin muun muassa lupaamalla hirttää tämän pihapuuhun.
Vuonna 2016 paljastui myös, että Möller oli toiminut vastaanottokeskuksen johtajana ja harrastanut seksiä kahden alaikäisen pakolaispojan kanssa.
Pojat kuvasivat tapahtumat ja toimittivat videot paikallismedialle. Möller oli uhannut heitä karkotuksella, elleivät he suostuisi seksiin.
"En vieläkään ymmärrä"
Vuonna 2017 käräjäoikeus tuomitsi Möllerin elinkautiseen vankeuteen Aki Paasilan murhasta.
Hovioikeus kuitenkin vapautti hänet helmikuussa 2018 todeten, ettei syyllisyydestä ollut esitetty riittävää näyttöä.
– En vieläkään ymmärrä, miten siitä saatettiin vapauttaa, Lindstrand sanoo dokumentissa.