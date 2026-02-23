Syyttäjä on nostanut syytteen syksyllä 2019 kadonneen Saara Arvan epäillyssä henkirikostapauksessa.

Sarjasaalistajaksikin kutsuttu Mika Moring on saanut syytteen Saara Arvan taposta.

Syyttäjä kertoo, että syytteen taposta ja törkeästä vapaudenriistosta saa mies, jonka kanssa Arva liikkui kesän ja alkusyksyn 2019 aikana Vesannolla ja sen lähikunnissa Pohjois-Savossa.

Syyttäjä ei kerro tiedotteessaan syytteeseen joutuneen miehen nimeä, mutta MTV Uutisten tietojen mukaan kyseessä on Moring. Moring on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen Arvaan liittyen poliisin esitutkinnan aikana.

Saara Arva katosi Vesannolla syksyllä 2019. Hänet ilmoitettiin kadonneeksi 19. syyskuuta 2019, koska häneen ei oltu saatu yhteyttä.

– Käytännössä kaikki Saara Arvaan liittyvät jäljet, pankkitiedustelut, sosiaalisen median käyttö ja yhteydet eri henkilöihin loppuivat 1. syyskuuta, kertoi viime vuonna tutkinnanjohtaja Esko Salo Itä-Suomen poliisista.

Vietti kesän sarjasaalistaja Moringin kanssa

Poliisin tutkinnassa selvisi, että Arva oli katoamishetkellä ollut Pohjois-Savon Vesannolla helsinkiläismiehen kanssa. Kyseessä on MTV:n tietojen mukaan Moring, 53, joka on aiemmin tuomittu useisiin naisiin kohdistuneista väkivalta- ja seksuaalirikoksista.

Mies ja Arva olivat tavanneet Helsingissä huhtikuussa. Tapaamisen jälkeen he olivat lähteneet miehen autolla yhdessä Lappiin, josta tulivat Pohjois-Savoon toukokuussa.

– Ehkä toukokuun alkupuolella. Tämän jälkeen he oleskelivat Pohjois-Savossa Arvan katoamiseen asti, Salo kuvailee.

– He viettivät aikaa vain kahdestaan, pois lukien päivittäisasioinnit. He majoittuivat pääasiallisesti autossa.

10:54 Saara Arvan ruumis löytyi viiden vuoden etsimisen jälkeen vuoden 2024 huhtikuussa. Näin Rikospaikan Murharyhmä käsitteli käännettä tuoreeltaan.

Poliisin mukaan kaksikosta tehtiin lukuisia havaintoja kesän aikana, kun he asioivat kaupoissa. Myös heidän leiriytymisensä pantiin merkille ja siitä on useita havaintoja pitkin kesää.

Kaikki havainnot Saara Arvasta päättyivät 1. syyskuuta 2019.

Poliisi uskoo, että helsinkiläismies tappoi Saara Arvan.

– Emme ole tutkinnan aikana löytäneet mitään sellaista selitystä siihen, että Arva olisi päättänyt kadota itse. Poliisi epäilee, että hän joutui henkirikoksen uhriksi.

– Arva vietti koko kesän huhtikuun alusta syyskuun alkuun epäillyn seurassa. Epäilty on myös viimeinen henkilö, joka näki Arvan elossa, Salo sanoo.