Yhdysvaltalaisten mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi valmis tekemään sotilaallisen iskun Iraniin jo ensi viikonlopun aikana.

Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan kaikkien Iranissa olevien Puolan kansalaisten on poistuttava heti maasta.

Pääministerin mukaan evakuoituminen Iranista ei ehkä enää onnistu mahdollisen konfliktin takia lähimpien tuntien tai kymmenien tuntien jälkeen.

Yhdysvaltalaisten mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi valmis tekemään sotilaallisen iskun Iraniin jo ensi viikonlopun aikana. Presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan tehnyt asiasta vielä päätöstä.

Iranin ja Yhdysvaltain edustajat neuvottelivat tällä viikolla epäsuorasti Genevessä Iranin ydinohjelmasta.

Lue myös: