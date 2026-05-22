Montreal Canadiens tyrmäsi Carolina Hurricanesin 6–2 jääkiekon NHL:n itäisen konferenssin avausfinaalissa.
Kotijoukkue Carolina avasi ottelun ryminällä. Sebastian Aho oli heti esillä: Suomalaistähti pelasi kiekon näppärästi ketjukaverilleen Andrei Svetshnikoville ottaen samalla painavan taklauksen vastaan. Venäläinen jatkoi pelivälineen Seth Jarvisille, joka latasi ottelun avausmaalin vain 33 sekunnin pelin jälkeen.
Tämän jälkeen tehokkuudesta vastasi Canadiens. Se tasoitti 27 sekuntia myöhemmin ja mätti kaikkiaan peräti neljä osumaa neljän eri maalintekijän toimesta reilun kymmenen minuutin ajanjakson aikana.
Carolina yritti vielä pyristellä Eric Robinsonin kavennuksella toisen erän alussa, mutta viimeisellä 20-minuuttisella Montrealin slovakialaistähti Juraj Slafkovsky osui kahdesti. Viimeinen maali tuli tyhjiin.
Vajaat 17 minuuttia pelanneen Ahon tilastoihin merkittiin syöttöpisteen lisäksi teholukema –1. Canadiensin suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen jäi tehoitta vajaan yhdeksän minuutin vastuulla.
Jakub Dobes torjui vieraiden maalilla 25 kertaa, Carolina-vahti Frederik Andersen 16.
Sarja jatkuu Carolinassa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä.