Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.
Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Nawrockin onnistuneet vaalit. Nawrocki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä.
Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta.
Trump oli uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.