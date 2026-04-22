Iran on saanut Donald Trumpilta päivien määräajan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut Iranille rajoitetun ajan valmistella omaa rauhanehdotustaan tulevia neuvotteluja varten, kertovat Axios-lehden lähteet.
Toisin kuin julkisuudessa on tulkittu, Trumpin tiistaina jatkama aselepo ei lähteiden mukaan ole tarkoitettu avoimeksi.
Kolme yhdysvaltalaislähdettä on kertonut Axiosille, että jatkamalla aselepoa Trump olisi antanut Iranille aikaa kolmesta viiteen päivään.
Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen neuvottelijat ovat huolissaan siitä, ettei Iranin johdossa olisi ketään, jolla olisi riittävästi valtuuksia neuvotella sodan päättävästä rauhasta.