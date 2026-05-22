Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Oman on Yhdysvaltain liittolainen. Yhdysvallat on vastustanut ajatusta läpikulkumaksuista ja vaatinut Irania avaamaan liikenteen salmella.

Iran sulki Hormuzinsalmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa.

Ennen sotaa salmen läpi kulki noin viidesosa maailman öljyn ja kaasun kuljetuksista meriteitse. Vesiväylän sulkeminen on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vahinkoja ympäri maailmaa.