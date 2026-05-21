Kotiin jo passitettu Sami Päivärinta palaa Sveitsiin.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Iso-Britannia perjantaina klo 21.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Eemil Erholtz joutuu jättämään Sveitsin MM-turnauksen kesken torstain Latvia-ottelussa saamansa vamman vuoksi. Kärppien hyökkääjä ehti pelata Suomen paidassa kolmessa MM-kisojen lohkovaiheen ottelussa.
Jääkiekkoliitto tiedottaa, että Erholtzin tilalle Sveitsiin palaa HPK-hyökkääjä Sami Päivärinta.
Päivärinnan kisapassia ei aiemmin leimattu, vaan hänet lähetettiin koti-Suomeen, kun Leijonat sai viimeisenä NHL-vahvistuksenaan turnaukseen hyökkääjä Konsta Heleniuksen.
Päivärinta ei ole vielä miesten MM-turnauksessa urallaan pelannut.
Suomi on voittanut tähän mennessä Zürichissä kaikki kisojen neljä otteluaan, viimeisimmäksi Latvian 7–1.
Eemil Erholtz loukkaantui Latviaa vastaan, ja hyökkääjän MM-kisat ovat ohi.Lehtikuva