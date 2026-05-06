Valkoinen talo uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista, joilla sota Lähi-idässä saadaan loppumaan.
Yhdysvaltalaismedia Axioksen virkalähteiden mukaan rauhanehtojen perusperiaatteet on saatu mahdutettua yhden sivun pöytäkirjaan. Heidän mukaansa kohdista sovittaisiin yksityiskohtaisemmin neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta.
Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin tulevan kahden vuorokauden sisällä. Lähteiden mukaan osapuolet olisivat nyt lähimpänä sopimusta sitten sodan alkamisen.
Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina.
Trumpilta uhkaus
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social -viestipalvelussaan.
Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin.